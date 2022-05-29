Как показала практика, британская программа приема украинских беженцев Homes for Ukraine, о которой мы уже писали, полна подводных камней.

Самые главные нарекания - на долгий процесс выдачи виз, который в отдельных случаях может занять до двух месяцев.

Еще один вопрос - безопасность украинцев, некоторые из которых оказались на улице, после того, как не сошлись характерами с принимающей стороной (хостами).

Тем не менее, к концу мая уже 33 тысячи украинцев прибыли в Британию прибыли по спонсорской программе.

Собрали истории о том, как украинцы, бегущие от войны, устраиваются в Британии.

Ожидания визы не выдерживают даже британцы

Издание The New York Times описывает одну из историй, когда семья британцев из Лондона приняла у себя в доме украинку Наталью.

Наталья (слева) и британская пара с детьми, которые ее приняли. Фото The New York Times

34-летняя Имоджен Мур-Шелли и ее муж Сандерсон рассказали, что чувствовали себя бессильными, наблюдая за ужасами войны, и что возможность принять кого-то из Украины была малой долей того, что они могли бы сделать.

При этом они столкнулись с тем, что процесс подачи заявления и поиска оказался таким запутанным, что в конце концов ее муж просто спросил украинского официанта в местном кафе, знает ли он кого-нибудь, кому нужна помощь.

В итоге 27-летний официант Саша Друзь познакомил пару с украинкой Натальей.

Украинский официант в Лондоне, познакомивший спонсоров с Натальей. Фото The New York Times

При этом, когда она приехала в Великобританию, отмечает издание, то местные власти не проводили никаких проверок дома, где живет пара. Это вызывает беспокойство по поводу безопасности прибывающих украинцев (отметим, таких проверок не проводят и в других странах, например, в Германии).

Тем не менее, агентство ООН по делам беженцев уже выразило обеспокоенность по этому поводу. В местных же советах говорят, что с трудом справляются с этими проверками и что их ресурсы уже истощены.

Далеко не каждая история украинцев, приезжающих по визовой программе Homes for Ukraine была такой простой, как описано выше.

"Несмотря на то, что десятки тысяч британцев выразили заинтересованность в том, чтобы выступить в качестве принимающей стороны, запуск программы был мучительно медленным. А предложенная форма визы из-за бюрократизма совершенно не подходит для людей, бегущих от боевых действий", - пишет NYT.

Так, 58-летний Марк Лилликрап, живущий в Сент-Олбансе к северу от Лондона, и его жена в течение семи недель пытались получить визу для семьи украинцев, которые находились в Гамбурге. А когда им сказали, что оба родителя одобрены, выяснилось, что это не касается ребенка. У малыша не было паспорта, поскольку он родился всего за несколько недель до начала войны. Украинцам предложили оформить ребенка в визовом центре за сотни миль от Гамбурга.

53-летняя Рози Рафферти, проживающая в Челтнеме, Англия, рассказала, что планировала позвать к себе 22-летнюю украинку и ее 14-летнего брата после того, как связалась с ними через Facebook. Но, прождав визы более семи недель, украинцы сдались и решили не ехать.

Группа разочаровавшихся британцев даже подала в суд на министерство внутренних дел (Home Office), которое курирует программу Homes for Ukraine.

Так, Китти Гамильтон и Кэтрин Клингер из Лондона дважды в неделю митингуют перед зданием Министерства внутренних дел в Лондоне.

Митинг перед зданием Министерства внутренних дел в Лондоне. Фото The New York Times

Также, хотя и декларируется, что украинские дети будут иметь доступ к школьному образованию, на деле возникают сложности. Об этом говорит 44-летняя Оксана Воронова, приехавшая в Лондон со своим 12-летним сыном и проживающая у бывшего коллеги.

По ее словам, спустя две недели она еще не смогла отдать сына, свободно говорящего по-английски, в школу.

При этом, несмотря на трудности, британки Китти Гамильтон и Кэтрин Клингер, которые борются за права украинских беженцев, говорят, что щедрость, проявленная десятками тысяч людей по всей Великобритании, а также усилия местных властей, демонстрируют широкое желание помочь украинцам.

Случаются и инциденты между принимающими спонсорами и украинцами.

"Не все уживаются. Один хост называл себя коммунистом и ходил по дому в буденовке, украинская гостья с ребёнком не выдержала и съехала. Еще одной девушке пришлось искать другое место проживания из-за того, что спонсор оказался антисемитом, а она - еврейка. Еще был случай, когда принимающей семье не нравилось, что украинцы едят чипсы и встают ночью в туалет. Еще был случай, когда украинка с ребенком поселилась у пары геев, ее это смутило и она нашла другую семью. Бывает, что и украинцы выражают много претензий - то комнаты маленькие, то холодные", - рассказала "Стране" волонтер Анна из Лондона.

Из гостьи в невесты. Скандальная история Софии Каркадым

Случаются и совсем громкие скандалы.

Много шуму наделала история, когда у 22-летней украинки Софии после приезда завязались отношения с британцем, принявшем ее в своем доме. Причем, он был женат уже десять лет и жил вместе с супругой и двумя детьми.

Как написал таблоид The Sun, охранник медучереждения Тони Гарнетт, бросил жену спустя 10 дней после того, как в доме поселилась беженка из Львова.

Тони, София и Лорна на страницах The Sun

По данным издания, семья решила помочь, поскольку в своем время предки Тони бежали в Великобританию из России.

Вместе с тем украинское издание "Порадница" написало, что София Каркадым, о которой идет речь в статье, на самом деле из Киева. Во Львов она перевелась по учебе год назад.

Также издание написало, что девушка занималась мелким мошенничеством в Украине - брала писать курсовые работы и исчезала с предоплатой.

История вызвала ажиотаж не только в Британии, но и в Украине. Девушке пришлось оправдываться. Позже она дала еще один комментарий британским журналистам, в котором сказала, что из-за этой ситуации ее родителям стыдно, но виноватой она себя не считает, поскольку расставание произошло не по ее вине.

София и Тони

"Я проводила много времени с Лорной (бывшая жена британца - Ред.) и пыталась ей помочь. Но она была двуличной. Ее постоянные подозрения только сблизили нас с Тони. Она создала эту ситуацию, постоянно предполагая, что что-то происходит, когда этого не было. Так что это ее вина", - рассказала София.

По словам девушки, именно Лорна спровоцировала возникновение этой ситуации - своим "недоверием". "Их отношения были неудачными. Не я все это сделала", - сказала София.

Британка Лорна, которая оказалась без мужа после приезда гостьи из Украины

Также она добавила, что критикующие ее говорят, что теперь "каждая британская семья будет думать: "Я не могу принять беженку, потому что она заберет у меня моего мужа".

Каждая или нет - неясно. Но после истории с Софией, прогремевшей на всю Британию, не исключено, что чей-то энтузиазм в деле приема украинцев может угаснуть.

Шотландский "суперспонсор". Личный опыт

По программе Homes for Ukraine правительства Шотландии и Уэльса выступают "суперспонсорами".

Это значит, что не нужно предварительно искать британского "хоста", который приютит у себя дома, а жилье обязуются подыскать местные власти уже по приезду.

При этом с полученной визой можно жить по всей Британии, только снимать квартиру придется за свои деньги (переключиться с с правительственного суперспонсора на частного спонсора нельзя, только подавать новую заявку на новую визу).

Львовянка Ольга с двухлетним сыном получили визы через месяц после подачи и прибыли в Эдинбург, столицу Шотландии, по суперспонсорской программе. На границе в паспорта поставили штампы-визы на 6 месяцев, в течение которых нужно оформить временный вид на жительство (Biometric residence permit, или BRP), который по украинской программе выдают на три года.

Шотландия и Уэльс выступили для украинцев "суперсонсорами" - заранее искать, кто приютит не надо, об этом позаботятся местные власти. Фото: "Страна"

После приезда их отвезли в первичный пункт приема возле аэропорта, который оборудовали в шатре и в соседнем здании банка, взяли данные и поселили в отель, где они живут уже почти неделю в ожидании постоянного адреса. Обычно это социальное жилье, которое дают бесплатно на полгода, а затем берут за него минимальную аренду. Как вариант могут временно поселить к частному спонсору, после его проверки.

По приезду в Шотландию украинцев регистрируют в хабе-шатре недалеко от аэропорта Эдинбурга. Фото: "Страна"

Некоторые украинцы живут в отелях уже месяц и дольше в ожидании расселения. Всего на конец мая в Шотландию по программе суперспонсорства приехало около 2 тысяч украинцев, каждый день приезжает несколько десятков человек.

Пребывание в отеле оплачивает правительство Шотландии, там же и бесплатно кормят. Кроме того, после приезда выдают "приветственные" 200 фунтов на человека (около 7,5 тыс. грн) на первые нужды, а также рюкзак с туалетно-косметическими принадлежностями, адаптером (в Британии - отличные от Европы розетки) и сим-картой с предоплаченным безлимитом на месяц.

"Первым делом подали онлайн-заявку на оформление временного вида на жительство BRP - из-за наплыва украинцев первые свободные даты на прием в ближайшем ОВИРе были только через месяц, на конец июня. На приеме нужно сдать биометрические данные и ждать карточки еще 2-3 недели. Затем подали заявку на открытие счета в банке. В Британии это тот еще квест, процедура занимает до двух недель и дольше. И обычно счет не открывают без адреса и BRP. Но некоторые банки идут на уступки украинцам и открывают без бюрократической волокиты. Например, Royal Bank of Scotland (Королевский банк Шотландии), NatWest. Карту и банковские реквизиты высылают почтой по адресу, где заявитель сейчас проживает (это может быть и отель). Правда, ждать карту придется около двух недель. Здесь вообще, как оказалось, документы принято высылать почтой, их безопасная доставка гарантируется", - рассказывает Ольга.

Украинцев регистрируют в хабе, угощают горячими напитками и сендвичами, для детей есть игровая комната. Фото: "Страна"

Также платят помощь по безработице и уходу за детьми - около 600 фунтов для мамы с ребёнком (22 тыс. грн), и 250 фунтов на второго ребенка (9 тыс. грн). Паре платят 525 фунтов (19 тыс. грн). Заявка, как и для вида на жительство, также оформляется онлайн. Это система Universal credit - многих сбивает с толку название, но к кредиту это не имеет отношения. Через несколько дней после заполнения онлайн-формы назначается встреча в Job Centre (биржа труда), где формально обязаны подыскивать вакансии, на которые, впрочем, заявитель не обязан соглашаться. Однако обязан периодически посещать "джоб центр" и демонстрировать активность в поиске работодателя.

Первая выплата после оформления Universal Credit приходит на карту примерно через пять недель - и дальше четко в определённый день.

Кроме того, можно оформить Child benefit, который выплачивают на детей до 16 лет (или 20, если продолжает учебу) семьям, где доход каждого из родителей не выше 50 тысяч фунтов в год (1,8 млн грн). То есть его получают не только малообеспеченные, но и средний класс. Сумма составляет около 80 фунтов на ребенка в месяц (3 тыс. грн). Для оформления детских выплат нудно свидетельство о рождении ребенка и паспорт родителя.

Также молодые люди в Шотландии до 22 лет могут оформить проездной в местной библиотеке, выглядит как ID-карточка с фото и дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте. А он здесь дорогой - билет на автобус стоит 1,8 фунта (около 70 грн). В Англии, например, такого нет.

"В Шотландии вообще больше социализма. Кроме бесплатного проезда для молодежи, тут еще и бесплатное высшее образование, во отличие от Англии, где оно стоит от 10 тысяч фунтов для местных. Украинских беженцев приравняли по правам к шотландцам, и выпускник школ могут поступать в местные университеты бесплатно. Это для многих семей со старшеклассниками является весомым аргументом для переезда в Шотландию", - говорит Ольга.

В горсовете Эдинбурга (каунсиле) тоже принимают украинцев - выплачивают "приветственные" субсидии на 200 фунтов и раздают карточки на 20 бесплатных поездок на автобусе. Фото: "Страна"

После получения постоянного жилья детей украинцев оформляют в школы и детсады (с 3 лет - бесплатно 30 часов в неделю). В школу тут идут уже с 4,5 лет, вначале на год подготовки, а с 5-6 лет - в первый класс.

Для оформления детей в школы и детсады украинцы обращаются в каунсил (местный совет) или к администрациям учебных заведений в районе проживания.

То же самое и с врачом. Медицина бесплатная, регистрируются по месту жительства у врача общей практики (GP), который в случае жалоб (и если сочтет необходимым) направляет к узким специалистам, приема, правда, ждать может понадобиться неделями. Скорая также в Британии не приезжает по каждому чиху - обычно советуют выпить парацетамол. Или ехать в больницу самому на такси.

Зато лечение серьезных заболеваний типа рака, сердца, тяжелых операций в Британии, как говорят местные, на высшем уровне.

В целом шотландцы, как считает Ольга, отличаются большей открытостью и гостеприимностью по сравнению с жителями других частей Объединенного королевства.

На многих зданиях Эдинбурга - украинские флаги. Фото: "Страна"

"Поразило, насколько люди в Шотландии искренне готовы помочь незнакомцам. Когда видят человека с чемоданом, прохожие предлагают помочь, поднимают багаж по лестнице. Люди здесь очень доброжелательные и отзывчивые, и не только к украинским беженцам, а вообще ко всем. Повсюду на зданиях и на витринах - украинские флаги. Лондон, например, более деловой, многолюдный. Но в то же время там и больше возможностей, больше тусовок, ресторанов, событий. Хотя семьям с маленькими детьми лучше выбирать другие города Британии, Лондон больше подходит для молодежи, бизнесменов", - говорит Ольга.

Повсюду в Британии "желто-блакитная" символика. Фото: "Страна"