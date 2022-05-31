Одним из наиболее пострадавших сел в Киевской области вследствие боев является село Мощун. После применения здесь всего возможного вооружения, включая ракеты и авиацию, в деревне остались только

массовые руины и выжженная земля.

Во время войны в Мощуне были разрушены и повреждены две тысячи зданий. В частности, 921 частный дом, еще столько же хозяйственных зданий и сооружений.

В результате боевых действий также были разрушены и повреждены: 20 промышленных зданий, 18 теплиц, 3 магазина, 2 гостиницы, школа, церковь, дом культуры и отделение почты.

Журналист "Страны" Влад Бовтрук снял видео из села.

Ранее "Страна" публиковала фото колоссальных разрушений в Ирпене.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.