В США сделали еще одно заявление о том, что Вашингтон не будет отправлять ракеты большой дальности для использования за пределами Украины.

Как сообщает в Твиттере журналист "Голоса Америки" Стив Херман, его сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она заявила на брифинге, что США рассматривают возможность отправки ракетных систем в Украину. Но уточнила, что не отправят ракеты большой дальности для использования за пределами Украины.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут долететь до территории России.

Вслед за ним постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что США не предоставляют Украине вооружения, позволяющие атаковать территорию России, и не собираются становиться стороной конфликта.

Между тем советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что США не предоставят Украине дальнобойных тактических ракет, бьющих на 300 километров, но Киеву хватит и ракет, бьющих на 70 км. Арестович уверен, что этого хватит для того, чтобы вести контрбатарейную борьбу "на конкретных направлениях".