Мэр Краматорска Александр Гончаренко заявил немецкому изданию Тagesschau, что россияне могут захватить Краматорск и Славянск через две-три недели.

В комментарии "Стране" он пояснил, что имел в виду.

"Они спрашивают, сколько может продержаться Лиман, Славянск, Северодонецк, Краматорск. Я им говорю, что если не будет поставок тяжелого оружия для защиты с их стороны и от других стран, эти города не смогут держаться долго. То есть посыл был такой: "Нельзя с одной пушкой долго держаться против 23 пушек". Мы не говорим о наступательном оружии, а хотя бы об РСЗО с дальнобойностью, как у россиян. Чтобы им можно было противостоять. К Лиману россияне подошли две недели назад – три часа они вели обстрелы из артиллерии, а через сутки обстреливали город из танков. Например, наши РСЗО бьют на 20-25 км, а вражеские - на 40-50 км", - сообщил мэр.

По его словам, его комментарий - посыл для европейцев, чтобы они наконец предоставили оружие для защиты.

"Они хотят от нас услышать, сколько времени есть у Европы, и прежде всего у Шольца, чтобы нас поддержать оружием, даже не наступательным. Дайте нам оружие, чтобы мы могли отвести артиллерию. У россиян дальнобойность превышает нашу в два раза. То есть наши пушки должны подойти ближе и попасть в зону обстрела. Поэтому немцам, французам и другим я говорю, что 2-3 недели будут для нас решающими. И в целом июнь будет показательным в битве за Донбасс", - сообщил Гончаренко.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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