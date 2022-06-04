Координацией американских военных с ВСУ занимается лично генерал-майор Дэвид Болдуин, который возглавляет Государственный военный департамент, куда входят сухопутные войска и воздушная национальная гвардия.

Об этом пишет CNN.

На связь военные из Украины и США выходят ежедневно.

"Примерно раз в неделю Болдуин проводит видеозвонки с высшим руководством украинских вооруженных сил", - сообщает CNN.

И каждый день он "обменивается текстовыми сообщениями и звонит один на один по поводу общей ситуации".

По словам Болдуина, на уровне штаба бригадные генералы и полковники гвардии работают с атташе по вопросам обороны Украины и украинскими руководителями, чтобы уточнить их запросы на системы вооружения.

Генерал-майор сообщил, что проводится обучение украинцев западным системам вооружений.

"Украинцы очень быстро схватывают", - сообщил Болдуин.

Ранее сообщалось, что Белый дом вернул отставного генерала Терри Вольфа, чтобы помочь скоординировать сотни миллионов долларов военной помощи, которую Соединенные Штаты направляют Украине.

Также напомним, что директор ЦРУ назвал безответственными утечки об обмене разведывательными данными США и Украины.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.