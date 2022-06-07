Из Славянска в Донецкой области, который подвергается ракетным ударам, эвакуировали уже более трех четвертей жителей. В городе остаются около 24 тысяч человек.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сейчас в Славянске не более 24 тыс. жителей осталось. Есть проблемы с водообеспечением в северной части области - Славянск, Константиновка, Дружковка, часть Краматорской громады - из-за перебоев с электроснабжением. И люди, понимая это, хоть и поздно, но выезжают", - сказал в комментарии одному из телеканалов Кириленко.

По его словам, власти способствуют желающим эвакуироваться, с конца прошлой недели из Славянска выехало около 100 человек.

Известно, что по состоянию на 2019 год в Славянске проживали почти 110 тысяч человек.

Тем временем, в Славянске и окрестностях сегодня видели огромный столб дыма. В соцсетях пишут, что это был "прилет" по птицефабрике в селе Маяки (между Славянском и Святогорском).

Ранее мы писали, что на Донбассе из-за обстрелов не могут восстановить водоснабжение. Власти рекомендовали жителям эвакуироваться.

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Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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