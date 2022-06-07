Стали известны первые составы корзин группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022. Донецкий "Шахтер" окажется в третьей корзине, а киевскому "Динамо" еще нужно пройти квалификацию.

Новый сезон турнира стартует 21 июня, финал состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка".

Всего напрямую в групповую стадию попадут 26 команд. Еще шесть определятся по итогам квалификации.

Формальный чемпион УПЛ Шахтер попал в третью корзину вместе с "Боруссией" Дортмунд, "Зальцбургом", "Интером", "Наполи", "Спортингом" и "Байером". С этими командами "Шахтер" точно не сыграет.

"Динамо" для выхода в групповой этап еще предстоит пройти три квалификационных раунда, в первом из которых команда Мирчи Луческу сыграет с "Фенербахче" или АЕК из Ларнаки, а в третьем - "Монако", "Штурм", "Унион" Сент-Жиллуаз или же один из трио "Мидтьюлланд"/"Фенербахче"/"АЕК".

Те же соперники станут потенциальными в раунде плей-офф, только к ним могут добавиться "Рейнджерс" и "Бенфика".

Выход в групповую стадию обеспечит "Динамо" место в четвертой корзине, а при определенных раскладах можно попасть и в третью.

Действующий чемпион Лиги Чемпионов "Реал" оказался в первой корзине на правах действующего победителя ЛЧ и триумфатора Ла Лиги. Туда же попал и "Айнтрахт" Франкфурт, выигравший Лигу Европы 2021/22.

Корзина 1: "Реал", "Айнтрахт", "Манчестер Сити", "Милан", "Бавария", ПСЖ, "Порту" и "Аякс".

Корзина 2: "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Атлетико", "Севилья", "Лейпциг" и "Тоттенхэм".

Корзина 3: "Боруссия" Д, "Зальцбург", "Шахтёр", "Интер", "Наполи", "Спортинг", "Байер" и "Марсель"*.

Корзина 4: "Брюгге" и "Селтик".

Марсель может опуститься в четвертую корзину, если квалификацию пройдёт хотя бы одна команда из квартета "Бенфика", "Рейнджерс", "Динамо" Загреб или "Црвена Звезда". Приоритет на последнее место в третьей корзине будет у португальцев, за которых играет Роман Яремчук.

Жеребьевка основного раунда группового этапа состоится 25 августа.

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