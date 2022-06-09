Похоже "Российский десант" высаживается не только на органы управления "ДНР", но и "ЛНР". В Луганске "первым заместителем председателя правительства", согласно свежему указу "главы ЛНР" Леонида Пасечника, стал экс-вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

Напомним, ранее похожие процессы начались в Донецке - первым замом Пушилина стал Александр Костомаров. С 2021 года он работал первым заместителем губернатора Ульяновской области, до этого был вице-губернатором Липецкой области РФ.

А заместителем нового донецкого "премьера" Виталия Хоценко стал ещё один российский чиновник - Евгений Солнцев.

Напомним, на днях в "ДНР" распустили "правительство республики". Глава т.н. "ДНР" Денис Пушилин сообщил об отставке "главы правительства" Александра Ананченко.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.