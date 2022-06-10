Президент Франции Эммануэль Макрон может совершить свой визит в Украину после того, как Евросоюз примет решение по статусу кандидата для нашей страны.

Об этом CNN сообщил источник в Елисейском дворце.

"Мы ждем, когда комиссия даст нам свое заключение. Решением может быть предоставление Украине статуса кандидата", - сказал источник.

"По этим параметрам мы определим время визита", - добавил источник CNN.

Ранее мы писали, что служба президента Франции опровергла информацию о возможном визите Макрона в Киев на следующей неделе.

Напомним, последний визит Макрона в Киев состоялся 8 февраля. Французский президент прилетел в Украину с визитом впервые за 24 года и встретился тогда с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Также "Страна" сообщала, что Эммануэль Макрон заявил Зеленскому о готовности Франции к новым поставкам тяжелого вооружения Украине.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

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