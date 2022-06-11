На спутниковых снимках острова Змеиный с 10 июня заметили размещение российскими оккупантами новых комплексов противовоздушной обороны.

Об этом сообщают размещенные в Twitter снимки компании Planet Labs.

Группы специалистов, действующие по методам "разведки по открытым данным" (OSINT, open-source intelligence), считают, что это комплексы типа ТОР.

Комплексы разместили на острове 9 июня.

Ранее мы писали, что россияне разместили на Змеином ЗРК "Тор" и зенитно-ракетную систему С-400.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.