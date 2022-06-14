Белый дом будет ежемесячно предоставлять Украине примерно 1,5 миллиарда долларов для поддержки работы украинского правительства.

Такое заявление сделал 13 июня первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган во время выступления в Центре Вудро Вильсона в Вашингтоне.

"Мы уже выделили один миллиард долларов на эти цели через разные механизмы и намерены направлять еще примерно по полтора миллиарда ежемесячно на протяжении 4–5 месяцев", - сказал Хоган в ходе дискуссий о кризисе вокруг Украины.

Он также добавил, что прямая поддержка украинских властей является одним из приоритетов администрации президента США Джо Байдена.

Ранее "Страна" писала, что 21 мая президент США подписал законопроект о выделении военной помощи Украине на рекордные 40 миллиардов долларов.

Позже стало известно, куда направится эта помощь. Ее большая часть в размере 23,75 млрд долларов предусмотрено направить на безопасность и оборонную помощь Украине. 9 млрд долларов будут направлены на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине. А 6,58 млрд долларов пойдут на дополнительную гуманитарную помощь для решения проблемы продовольственной безопасности на глобальном уровне.