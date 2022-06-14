Белый дом будет каждый месяц отправлять $1,5 миллиарда для поддержки работы украинского правительства
Белый дом будет ежемесячно предоставлять Украине примерно 1,5 миллиарда долларов для поддержки работы украинского правительства.
Такое заявление сделал 13 июня первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган во время выступления в Центре Вудро Вильсона в Вашингтоне.
"Мы уже выделили один миллиард долларов на эти цели через разные механизмы и намерены направлять еще примерно по полтора миллиарда ежемесячно на протяжении 4–5 месяцев", - сказал Хоган в ходе дискуссий о кризисе вокруг Украины.
Он также добавил, что прямая поддержка украинских властей является одним из приоритетов администрации президента США Джо Байдена.
Ранее "Страна" писала, что 21 мая президент США подписал законопроект о выделении военной помощи Украине на рекордные 40 миллиардов долларов.
Позже стало известно, куда направится эта помощь. Ее большая часть в размере 23,75 млрд долларов предусмотрено направить на безопасность и оборонную помощь Украине. 9 млрд долларов будут направлены на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине. А 6,58 млрд долларов пойдут на дополнительную гуманитарную помощь для решения проблемы продовольственной безопасности на глобальном уровне.