В западных областях Украины завтра, 17 июня, ожидаются грозы и шквал ветра до 20 м\с, а в отдельных районах и град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также непогода возможна днем в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Температура ночью +10-15, днем ​​+22-27, в западных областях чуть прохладнее до +23.

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды от синоптиков на июнь.