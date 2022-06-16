В Украине в пятницу будет тепло, но местами грозы и порывы ветра - Укргидрометцентр
В западных областях Украины завтра, 17 июня, ожидаются грозы и шквал ветра до 20 м\с, а в отдельных районах и град.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Также непогода возможна днем в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.
Температура ночью +10-15, днем +22-27, в западных областях чуть прохладнее до +23.
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды от синоптиков на июнь.
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