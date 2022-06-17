В течение последних суток российские силы, вероятно, продолжали попытки набрать темп на направлении Попасной для окружения "Северодонецкого кармана" с юга, сообщает британская разведка.

Отчет опубликован в Twitter Минобороны Британии.

Британская разведка также приводит сведения о ситуации в РФ в связи с войной:

В России война "ускорила долгосрочный путь государства к авторитаризму".

"Дума начала процесс введения 20-летнего срока для россиян, которые воюют против РФ. Выступление против вторжения также подвергается уголовному преследованию", - говорится в отчете.

"Дума начала процесс введения 20-летнего срока для россиян, которые воюют против РФ. Выступление против вторжения также подвергается уголовному преследованию", - говорится в отчете. Несмотря на заявление большинства россиян о поддержке "спецоперации", часть населения "как активно, так и пассивно демонстрирует свое несогласие".

Также разведка пишет о намерении 15 000 российских миллионеров уехать из РФ. Если этот исход продолжится, он, вероятно, усугубит долгосрочный ущерб, нанесенный войной экономике России, говорится в отчете.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.