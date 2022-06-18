В субботу, 18 июня, оккупированный Донецк с утра подвергся интенсивному обстрелу. Пишут о прилетах в центре города, в частности, рядом с Дворцом молодежи "Юность", а также рядом с физическим факультетом Донецкого национального университета.

Сообщается, что есть попадание в маршрутку, трое пострадавших.

Кроме того, под огнем утром оказался Куйбышевский район (завод "Топаз"). Сообщается од одном погибшем и трех раненых.

Ранее мы публиковали больше видео сегодняшних обстрелов Донецка.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит з происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, о визите Бориса Джонсона в Киеве, ударе "Гарпуна" по российскому судну и геополитических идеях Путина.