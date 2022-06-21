Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. "Страна" собрала основные тезисы из обращения главы государства.

Мы каждый день доказываем, что достойны кандидатства в ЕС. Сегодня депутаты сделали большую работу. Проголосовали за Стамбульскую конвенцию, за закон об управлении отходами, за антикоррупционную стратегию.

Обратился к саммиту Триморья, где решено, что Украина станет полноценным его участником. На 50% увеличилась пропускная способность пограничного пункта Краковец на польской границе.

Обратился к саммиту Африканского союза. Рассказал, что продовольственный кризис - искусственный, и что мы можем обеспечить продовольственную безопасность Африке и Азии.

Обратился к форуму участников глобальной политики в Италии, встретился с Беном Стиллером. Обратился к участникам международного фестиваля креативности в Каннах.

Двигаемся к главному решению совета ЕС в пятницу.

Напомним, что информация о просьбе Зеленского включить Украину в состав Триморья появилась сегодня. Триморье - проект, куда входят страны с выходом к трем морям: Балтийскому, Черному и Адриатическому. Это Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония. Декларируемые цели инициативы - создание новых транспортных маршрутов.

Также мы рассказывали, что в Польше заявили, что вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС предрешен.