РФ подтвердила ракетные удары по Украине. Утверждают, что били "Калибрами" по учебным центрам
Министерство обороны Российской официально подтверждает удары по территории Украины.
Об этом пишут местные СМИ.
Там утверждают, что били ракетами "Калибр" по территории "учебных центров войск Украины" в Черниговской, Житомирской, Львовской областях.
Вероятно имеются в виду вчерашние удары, когда оккупанты выпустили по территории Украины полсотни ракет.
Напомним, что били оккупанты с территории Беларуси. РФ впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22м3 из воздушного пространства этой страны.
По украинским данным, крылатые ракеты "Калибр" морского базирования были направлены по целям на Западе Украины. На северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял относительно старые советские ракеты Х-22, а также задействовал комплексы "Искандер" и "Точка-У". Сбить удалось только часть, потому что выпущенные ракеты Х-22, "Оникс" и "Искандер" являются чрезвычайно сложными целями для украинских комплексов ПВО.
Напомним, что сегодня оккупанты били по Киеву. Попали в жилой дом в Шевченковском районе, пострадали как минимум 5 человек, один погибший.
Кроме жилого дома оккупанты попали по детскому саду в Киеве, на месте детской площадки воронка.