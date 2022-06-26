Министерство обороны Российской официально подтверждает удары по территории Украины.

Об этом пишут местные СМИ.

Там утверждают, что били ракетами "Калибр" по территории "учебных центров войск Украины" в Черниговской, Житомирской, Львовской областях.

Вероятно имеются в виду вчерашние удары, когда оккупанты выпустили по территории Украины полсотни ракет.

Напомним, что били оккупанты с территории Беларуси. РФ впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22м3 из воздушного пространства этой страны.

По украинским данным, крылатые ракеты "Калибр" морского базирования были направлены по целям на Западе Украины. На северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял относительно старые советские ракеты Х-22, а также задействовал комплексы "Искандер" и "Точка-У". Сбить удалось только часть, потому что выпущенные ракеты Х-22, "Оникс" и "Искандер" являются чрезвычайно сложными целями для украинских комплексов ПВО.

Напомним, что сегодня оккупанты били по Киеву. Попали в жилой дом в Шевченковском районе, пострадали как минимум 5 человек, один погибший.

Кроме жилого дома оккупанты попали по детскому саду в Киеве, на месте детской площадки воронка.