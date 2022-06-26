Министерство здравоохранения Украины рассказало, как помочь украинцам, у которых из-за пребывания под завалами развился синдром "долгого сдавливания".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Причинами его возникновения является сдавливание частей тела (преимущественно конечностей) обломками уничтоженных зданий, массивами земли, а также продолжительным сдавливанием конечностей собственным телом", - говорится в сообщении.

Помощь такому человеку предусматривает:

Поинтересуйтесь, как долго человек пребывает в таком состоянии и вызовите скорую;

Если есть рана или кровотечение – необходимо наложить жгут. При переломе – зафиксировать конечность при помощи подручных средств;

Если с момента обвала прошло больше 10 минут – не освобождайте сдавленную часть тела пострадавшего.

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