Издание The New York Times опубликовало карту обстрелов Украины на минувших выходных, 25-26 июня. На ней показаны места прилетов и направления, с которых запускались ракеты.

Напомним, что в последнее время армия РФ ракетами обстреляла Киев, Десну, Яворов, Житомир, Николаев, Лисичанск.

На карте отмечено, что пуски производились через территорию Беларуси. При подготовке карты издание ссылается на данные украинской разведки.

Напомним, в результате удара по Киеву один человек умер, шестеро ранены.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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