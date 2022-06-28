По данным Минобороны Украины на белорусско-украинской границы сейчас находятся до шести батальонов армии Беларуси. Они пытаются вести разведку.

"На границе с Украиной пребывает до шести батальонов белорусской армии. Ранее их было семь. Они прикрывают участок границы, пытаются провести разведку, осуществляют демонстрационные действия", - заявил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По данным разведки, сейчас не фиксируются формирование наступательной российской группировки на территории этой страны, сказал он. Однако, по его данным, российские силы подготавливают ДРГ из числа военнослужащих Беларуси.

В тоже время, как сообщает Telegram-канал "Белорусский Гаюн", в белорусском Мозыре была замечена колонна российской армии, которая направлялась в сторону границы с Украиной. В колонне были 3 трала на базе КАМАЗ с 4 ракетами для ЗРК "С-400", военный автокран, а также одна единица ЗРК "С-400".

Отметим, что численность современного батальона составляет от 400 до 800 человек, то есть на границе с Украиной могут находиться примерно от 2400 до 4800 белорусских военных.

Ранее "Страна" рассказывала, что в МВД уверены, что у Беларуси нет "ударного кулака" для наступления на Украину.

В том, может ли произойти наступление, мы подробно разбирались тут.