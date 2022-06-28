Франция изучает возможность передачи Украине противокорабельных ракет Exocet.

Такое заявление сделал министр вооруженных сил страны Себастьян Лекорню в интервью газете Le Parisien.

Exocet – французская крылатая противокорабельная ракета. Разработана французской фирмой Aérospatiale в 1975 году. Дальность полета таких ракет – до 70 км, масса заряда – 50 кг.

Они стоят на вооружении ВМС и ВВС более 25 стран мира и являются самыми распространенными ПКР на Западе.

Ракета имеет нормальную аэродинамическую схему с крестообразным крылом в средней части корпуса и такими же рулями на хвостовом отсеке. Пуск ракеты производится из герметичного контейнера.

В том же интервью чиновник заявлял, что Франция отправит Украине значительное количество бронетранспортеров и вспомогательных машин собственного производства.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

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