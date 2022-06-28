Франция изучает возможность передачи Украине противокорабельных ракет Exocet
Франция изучает возможность передачи Украине противокорабельных ракет Exocet.
Такое заявление сделал министр вооруженных сил страны Себастьян Лекорню в интервью газете Le Parisien.
Exocet – французская крылатая противокорабельная ракета. Разработана французской фирмой Aérospatiale в 1975 году. Дальность полета таких ракет – до 70 км, масса заряда – 50 кг.
Они стоят на вооружении ВМС и ВВС более 25 стран мира и являются самыми распространенными ПКР на Западе.
Ракета имеет нормальную аэродинамическую схему с крестообразным крылом в средней части корпуса и такими же рулями на хвостовом отсеке. Пуск ракеты производится из герметичного контейнера.
В том же интервью чиновник заявлял, что Франция отправит Украине значительное количество бронетранспортеров и вспомогательных машин собственного производства.
Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.
Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.
В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.
В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".