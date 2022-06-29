Управление регулирования ядерной и радиологической безопасности Египта (ENRRA) 29 июня объявило о выдаче разрешения на строительство первого энергоблока на атомной электростанции "Эль-Дабаа".

Об этом сообщают российские медиа.

Запрос на строительство первых двух энергоблоков из четырех был подан Росатомом в ENRRA 1 января 2019 года. С тех пор и до июня 2021 года готовился отчет о безопасности, в котором шла речь об обеспечении наличия квалифицированных работников, средств обеспечения безопасности в проекте и на площадке, а также средств для проведения испытаний на безопасность.

Затем результаты испытаний сравнили с соответствующими критериями МАГАТЭ и Российской Федерации.

После того, как регулятор ENRRA убедился, что площадка готова к началу строительства и что никакие риски не будут воздействовать на людей, окружающую среду или имущество, разрешение было одобрено.

В январе 2022 года генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что строительство первого энергоблока на АЭС "Эль-Дабаа" в Египте планируется начать в июле. Реакторы будут вводить в эксплуатацию последовательно, чтобы выйти на полную мощность в 2030 году.

В ноябре 2015 года Египет и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства и эксплуатации первой в Египте атомной электростанции с использованием российских технологий стоимостью 26 млрд долларов, предусматривающее строительство четырехблочной АЭС. В декабре 2017 года Египет и Россия подписали соглашение о начале работ по проекту АЭС "Эль-Дабаа".

Соглашение включает строительство атомной станции в регионе Дабаа, состоящей из 4 энергоблоков, каждый мощностью 1200 мегаватт. Строительство атомной станции планируется завершить в течение 12 лет.

Планируется, что проект принесет в государственную казну Египта чистую выручку в размере 264 миллиардов долларов в течение 60 лет - таков планируемый минимальный срок службы реакторов ВВЭР-1200, возводимых на будущей АЭС.

Между тем в Украине "Энергоатом" планирует превратить украинские АЭС в укрепрайоны с противотанковыми системами и ПВО.

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