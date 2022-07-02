В плену у россиян остаются восемь городских и сельских голов с захваченных земель Украины
По состоянию на субботу, 2 июля, в российским плену находится восемь сельских, поселковых и городских голов Украины.
Об этом сообщили в Ассоциации городов Украины.
"К сожалению, информация об освобождении из плена Голопристанского городского головы Александра Бабича не подтвердилась", - говорится в сообщении.
Также известно, что в плену россиян находятся:
- Днепрорудненский городской голова Евгений Матвеев;
- Ольховский сельский голова Александр Шмыголь;
- Голопристанский городской голова Александр Бабич;
- Херсонский городской голова Игорь Колыхаев;
- Великокопановский сельский голова Валентина Костенко;
- Горностаевский поселковый голова Дмитрий Ляхно;
- Хрестовский сельский голова Сергей Хильченко;
- Новотроицкий поселковый голова Петр Збаровский.
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