На западной Украине все больше погибших среди бойцов теробороны. Это происходит потому, что их практически не готовят к войне в полевых условиях, но массово перебрасывают на Донбасс.

К такому выводу пришла американская газета New York Times.

"Серьезные потери в живой силе в Донбассе... вынудили украинскую армию получать подкрепления с западной Украины", - пишет издание.

Но многие бойцы, не имевшие ранее военного опыта, "просто не готовы к такой эскалации боевых действий. И обучение, которое они получают, ограничено - иногда две недели или меньше".

Полковник Курко, командир одного из таких подразделений, сообщил NYT, что большинство его подчиненных никогда не служили в армии.

"Представление о том, что люди могут просто начать воевать, когда война началась, неверно", - сообщает военный.

Его бригада, дислоцированная в настоящее время на востоке Донецкой области, состоит из бойцов-львовян.

"Несколько мужчин умерли за последний месяц, по меньшей мере трое были похоронены во Львове в начале июня", - сообщил Курко.

Недавно Зеленский подписал закон, разрешающий отправлять тероборону на передовую.

Также "Страна" писала, что ранее уже происходили бунты бойцов теробороны, которых отправляли на передовую. Люди жаловались, что их бросают на фронт неподготовленными, без техники и подкрепления.