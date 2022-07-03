Сенсационное заявление сделал экономист Джеффри Сакс - директор Института Земли Колумбийского университета, входящий в списки самых влиятельных ученых мира по версии западной прессы.

На круглом столе, организованном испанской неправительственной организацией GATE Center, он заявил, что COVID-19 скорее всего был создан в американской биолаборатории.

Сакс озвучил этот вывод на правах человека, который два года возглавлял комиссию медицинского журнала Lancet по исследованию причин возникновения ковида.

"Я совершенно убежден, что он вышел из американских биотехнологических лабораторий, а не из природы. Просто отмечу, что было два года интенсивного изучения. Это грубая ошибка, на мой взгляд, биотехнологий, а не естественное распространение. Мы не знаем наверняка, если честно, но достаточно свидетельств того, что это стоит изучить, а это не исследуют – ни в США, ни в других странах. И я думаю, есть причины: не хотят заглядывать под ковер", - сказал Сакс.

Отметим, что в последнее время в мире резко снизилась смертность от ковида. Число летальных исходов за неделю уменьшилось более чем на 40%.

Но еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявляет, что посреди лета Европу накрывает новой волной коронавируса.

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