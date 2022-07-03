Известный американский экономист Джеффри Сакс сделал еще одно резонансное заявление.

На круглом столе в Испании он заявил, что США несут ответственность за то, что сейчас происходит в Украине.

"Сейчас мы имеем войну, которой можно было избежать. Ее должны были избежать, если бы Соединенные Штаты так настойчиво не продвигали НАТО на восток - все дальше, дальше и дальше", - сказал Сакс, являющийся директором Института Земли Колумбийского университета и входящий в списки самых влиятельных ученых мира по версии западной прессы.

Тем временем в разведке США считают, что предпосылок для мирной договоренности между Россией и Украиной нет.

А президент Джо Байден рассказал, как США усилит военный контингент в Европе из-за войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже 130-й день. Мы следим за главными событиями 3 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 129-го дня войны. В этот день в "ЛНР", российских СМИ и Телеграм-каналах сообщили о захвате Лисичанска Луганской области. Из центра города появилось много подтверждающих видео захвата. А украинская сторона опубликовала кадры уничтожения остатков российской техники на острове Змеиный. Также день был отмечен появлением в западных медиа мнений о ситуации в Украине. Авторы материалов констатировали, что многое в конфликте пошло не так, как планировалось.

На фоне активных боев в Украине продолжаются дерусификация и масштабное переименование разных объектов в нашей стране. Мы анализировали, как происходит этот процесс в Харькове, Одессе, Кривом Роге и других городах.

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Новый блог корреспондента "Страны" Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" посвящен постановке украинских женщин с 1 октября на воинский учет. Олеся разбирается, что это значит и будут ли украинок выпускать за границу.