На окраине Луганской области возле Лисичанска идут тяжелые бои.

Об этом сообщил губернатор области Сергей Гайдай в своем комментарии в эфире телемарафона.

По его словам, россияне задействовали много сил и средств, пытаются постоянно строить переправы для перебрасывания еще большего количества техники.

"Техника устаревшая, но ее много", – добавил Гайдай.

"То есть, по его версии, Луганская область до конца не захвачена", - прокомментировал заявление Гайдая Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, в воскресенье вечером, 3 июля, Генеральный штаб ВСУ сообщил о выходе наших бойцов из Лисичанска. В то же время Генштаб уточнил, что защитники Луганской области и других регионов нашей страны героически исполняют свой гражданские и военные обязанности.

При этом вчера американский Институт изучения войны сообщал, что российская армия еще ведет бои в Лисичанске, но после его захвата будет наступать на Северск. Вместе с наступлением на Северск российские войска могут начать более серьезные атаки на Бахмут или Славянск.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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