Владимир Зеленский прокомментировал скандал вокруг приказа главкома ВСУ о запрете на передвижения мужчин по стране без разрешения военкомата. Он сказал, что противостояния между президентом и Генштабом нет, но решение было принято неправильно.

"Если есть какая-то несогласованность, надо исправлять эти ошибки, они мелкие, я считаю, по сравнению с этим единством, которое демонстрирует наше государство, народ Украины, наши ВСУ, как мы вместе воюем. Я считаю, что это ни о чем. Ошибки надо исправлять, вот и все", - сказал президент отвечая на вопрос журналистов.

Он также уточнил, что решение должно быть отменено:

"Детали говорят, что оно принято неправильно и есть согласование по этому решению", - сказал он.

Напомним, главком ВСУ Залужный уже заявил, что отменил свой приказ.

По данным СМИ, именно Зеленский поручил Генштабу отменить норму о запрете военнообязанным ездить по Украине без разрешения военкомата.

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