Из зоны активных боевых действий спасатели Донецкой области в среду, 6 июля, эвакуировали четыре человека из пгт Нью-Йорк Бахмутского района и пгт. Очеретино Покровского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Фото: Facebook/ДСНС України

"Также в городе Торецк во время эвакуации была оказана помощь 66 людям, из них 13 детей и 8 человек с ограниченными возможностями", - пишет пресс-служба.

Всего с начала полномасштабной войны из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей спасателями эвакуировано 9384 человек.

Фото: Facebook/ДСНС України

Также спасатели подвозили воду в Славянск, Дружковку, Константиновку, Красногоровка и Белицкое. В общей сложности было подвезено 158 кубов воды.

Скриншот: Facebook/ДСНС України

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.