Призыв президента США Джо Байдена к владельцам заправок снизить цену на бензин, вызвавший критику в экономических кругах, не снизил стоимость топлива и не принес обещанного облегчения потребителям.

С субботы средняя цена бензина в США упала всего на 4 цента за галлон (3,785 литра), что соответствует почти аналогичному снижению за дни, предшествовавшие требованию президента. В некоторых штатах цена по-прежнему превышает 5 долларов, а в Калифорнии топливо на заправках отпускают дороже 6 долларов.

Американская автомобильная ассоциация связала снижение цены с сезонным падением спроса, а не с призывом главы администрации, пообещав, что в июле стоимость снова может пойти вверх.

Сам Байден вновь использовал Twitter для успокоения американцев, пообещав, что страна и справится с кризисом цен на топливо, и обеспечит будущее чистой энергии.

Как писала "Страна", в конце июня Байден призвал конгресс и власти штатов ввести на три месяца мораторий на уплату топливных налогов для борьбы с ростом цен в стране.

Также он обвинил в повышении цен президента России, заявив, что американцы платят "путинский налог" на топливо и продукты питания.