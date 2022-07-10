Со вчерашнего вечера в Беларуси активизировалась российская грузовая военная авиация, отмечает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Ее эксперты пишут, что помимо самолета ДРЛО А-50 и двух Ил-76 ВКС РФ, которые прилетали вечером 9 июля, утром 10 июля добавились три Ил-76 (два из них повторно - впервые их видели в Беларуси во время активной фазы военных действий в Киевской области). Все борты прилетали на военный аэродром в Мачулищах.

Кроме того, как сообщается, в Беларусь прибыли пилоты, которые участвуют в тренировках десанта.

Скриншот: Telegram/Беларускі Гаюн

Напомним, что по сообщениям местных властей, в Киевской области активизировались профессиональные диверсанты из Беларуси.

Также "Страна" рассказывала, что в Беларуси заметили колонны российской техники со знаками российского военного вторжения латинскими буквами "V" и флагами СССР.

Ранее мы писали, что Беларусь передала под полный контроль РФ военный аэродром Зябровка недалеко от Гомеля. На территории аэродрома находится ракетный дивизион "Искандер-М" и дивизион С-400 "Триумф" вооруженных сил Российской Федерации.