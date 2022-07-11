В Украине 12 июня жары не будет даже в южной части и на Востоке Украины. В западных областях Украины ожидается +16...+22 градуса. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя на Facebook.

Теплее всего, однако без сильной жары, будет в восточных областях и на Юге Украины, +24...+29 градусов. На остальной территории во вторник столбики термометров будут колебаться в пределах +21..+26 градусов.

Карта: Facebook/Наталка Діденко

Дожди предполагаются завтра в западных и северных областях, скажется воздействие циклона Zelda. Однако до Сумщины осадки не дойдут.

В центральных областях, на Востоке и Юге Украины будет преобладать сухая воздушная масса - это "работа" антициклона Iosif.

"В Киеве Петра и Павла ожидается свежеватая, хотя и в общем, комфортная погода, +22, +23 градуса, временами небольшой дождь", - рассказала синоптик.

В среду, 13 июля, ожидается кратковременное похолодание, усиление ветра и дожди, но 14 июля погода выровняется - снова потеплеет, будет много солнца.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" писала, что прошедший июнь в Киеве выдался очень жарким, среднемесячная температура воздуха была на 2,2 градуса выше нормы. Таким образом июнь 2022-го стал седьмым самым теплым за 142 года метеонаблюдений.

Также мы рассказывали, что в Чернобыльском заповеднике показали фото животного, которое страдает из-за жары.