Вице-премьер Румынии Келемен Хунор заявил, что Европу ждет "самая суровая зима за последние 60 лет".

Об этом он сказал в эфире телеканала B1.

"Зима будет тяжелая, и я надеюсь, что проблем с газом у нас не будет, но он будет дороже, это понятно", - сказал политик.

Он отметил, что ранее в Румынии приняли закон, который устанавливает цены на газ и электроэнергию до апреля 2023 года, чтобы пережить зиму, которая, по оценкам правительства, будет тяжелой.

"Это будет суровая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40-50-60 лет. К сожалению, для всей Европы. Мы можем обеспечить около 80% потребности Румынии на рынке газа, но около 2 миллиардов кубометров мы должны покупать на рынке... Было бы очень и очень неправильно говорить, что все в порядке, что все в розовом свете, что нас ждет светлая зима", - сказал Келемен Хунор.

Он также отметил, что ожидается рост инфляции.

Напомним, что в Германии хотят сделать общественные отапливаемые места для тех, кто не справится с ценами на коммуналку.

В Кабмине подтвердили вероятное снижение температуры отопления в домах украинцев этой зимой.

А мэр Славянска заявил, что на севере подконтрольного Донбасса будет невозможно организовать отопительный сезон.