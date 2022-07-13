Во время ракетных ударов опаснее всего укрываться в кирпичных домах, в панельных есть шанс выжить, а в монолитных лучше всего укрываться в шахте лифта.

Об этом рассказал глава ГСЧС Киевской области Богдан Данилюк в эфире телемарафона.

По его словам, панельные дома подвергаются наибольшим разрушениям при попадании ракеты, поскольку они складываются, как карточные домики. Но есть случаи, когда во время обстрела такого дома люди выживали. Когда такие дома складываются, под ними остается большое пространство, в котором люди могут выжить.

Кирпичные дома при ударе распадаются на мелкие материалы, поэтому выжить в них сложнее. Если дом монолитный, то спасатели советуют укрываться в лифтовой шахте.

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