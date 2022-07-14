Армия РФ ведет наступление на Донбассе небольшими подразделениями и за последние трое суток не смогла существенно продвинуться вперед на каком-либо участке фронта.

Об этом сообщает британская разведка.

Из-за такой пробуксовки РФ рискует потерять динамику, набранную после взятия Лисичанска, из которого отошли ВСУ, отмечают специалисты.

В отчете говорят, что РФ использует технику, оружие и тактику советских времен, что не позволяет ей быстро восстановить и нарастить атакующий темп, если нет подавляющего количественного перевеса. А достичь его Россия на текущий момент неспособна.

При этом британская разведка считает маловероятными сейчас мирные переговоры о завершении войны, несмотря на вчерашний прогресс в Стамбуле на переговорах по экспорту украинского зерна и недавний обмен пленными.

Ранее WSJ раскрыла детали плана по вывозу украинского зерна.

Также Институт изучения войны сообщал, что Россия готовится к масштабному наступлению после оперативной паузы.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.