Ирина Дмитриева, мама 4-летней Лизы, погибшей в Виннице при ракетном обстреле, не будет подавать в суд на журналиста Антона Кудинова, который записал её реакцию на извещение о смерти дочери. Более того, Ирина попросила своих родных не вмешиваться.

"Иринка попросила, чтобы наша семья не вмешивалась, не разбиралась и вообще оставила в покое этого мужчину. Она не хочет этих разборок, и мы это понимаем и принимаем. Поэтому по просьбе Иры никакого иска в суд от семьи не будет", – рассказала супруга брата Ирины Виктория Дмитришина в комментарии "Детектор медиа".

Напомним, родственники пострадавшей изначально заявляли, что будут судиться против Кудинова, который проник в палату реанимации вместе со съемочной группой итальянского канала и записал реакцию женщины на смерть ее ребенка. Данное видео он опубликовал в Facebook.

Советник главы ОПУ Кирилл Тимошенко был возмущен этой историей и призвал людей вести себя человечно.

Только 16 июля в Виннице закончили разбор завалов после страшного удара. Его итог: 55 разрушенных домов, 40 поврежденных авто и 24 погибших (трое из которых - дети). Тем временем жители Винницы возвращаются в квартиры и наводят порядок после удара по центру города.

Как писала "Страна", 17 июля в Виннице попрощались с четырехлетней Лизой Дмитриевой. Родные, друзья и просто горожане пришли попрощаться в Спасо-Преображенский кафедральный собор Винницы. Похоронили девочку на городском кладбище в Сабарове.

Тем временем война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.