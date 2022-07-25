Во вторник в Украину вернется жара - пока в западные области. Там 26 июля ожидается в течение дня +29...+32 градуса. А самым жарким местом окажется Закарпатье, где воздух раскалится до +32...+35 градусов.

Такой прогноз дает в Фейсбуке Наталья Диденко.

Правда в западных областях в среду уже похолодает.

Жарко также будет завтра в Одесской и Николаевской областях, +29...+32 градуса.

В большинстве же областей Украины будет преобладать комфортная летняя температура воздуха, примерно у отметок +25...+29 градусов. Чуть свежее будет на Харьковщине и Сумщине: +22...+26 градусов.

В Украине прольются дожди.

Осадки с грозами пройдут во вторник в восточной части Украины и на Полтавщине, а уже вечером придут также на Львовщину, Волынь, Ровенщину, в Ивано-Франковскую, Черновицкую области и на Закарпатье.

В Киеве 26 июля синоптическая ситуация почти идеальная. Будет светить солнце, осадков не предвидится, ветер северного направления небольшой или умеренный, воздух максимально прогреется до +26...+27 градусов.

На неделе жара будет преобладать в южной части страны, на остальной территории Украины будет тепло или умеренно жарко. Приход дождей будет зависеть от атмосферных колебаний.

Между тем Европа продолжает изнывать от сильной жары. Так, сильнейшая засуха привела к ограничению использования пресной воды во Франции.

Также на фоне аномальной засухи уровень воды в Рейне достиг критически низкой отметки.