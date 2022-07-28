В Кремле считают фейком сообщения западных СМИ о том, что РФ на войне в Украине потеряла убитыми или ранеными более 75 000 человек. Об этом пишут российские СМИ.

"Это же не заявление американской администрации. Это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможным фейков. Это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще. Так к этому и следует относиться", - заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков российским журналистам.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля в Украине погибло уже более 40 000 российских военных.

Ранее у Путина отреагировали на слухи о его болезни. "Это ничто иное, как утки", - заявил Песков, добавив, что здоровье Путина в норме.

"Страна" подробно писала о том, почему РФ ускоряет подготовку к "референдумам" на Донбассе и юге Украины, несмотря на то, что многие захваченные территории до сих пор являются зоной боев и подвергаются обстрелам (Донецк, Горловка, Ясиноватая, Изюм, Херсон, Мелитополь, Новая Каховка и прочие). Кроме того, огромное количество людей покинуло свои дома. А потому явка там даже теоретически не может быть более 50%.

Тем временем война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.