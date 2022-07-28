Бывшие представители Демократической и Республиканской партий США анонсировали создание третьей лидирующей партии в стране. Новая партия будет называться Forward ("Вперед").

Об этом сообщает агентство Reuters.

Политсилу возглавят предприниматель и бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман.

Партию сформируют путем слияния трех политических сил: движения Renew America Movement, партии Янга Forward Party и организации Serve America Movement. Новая партия намерена участвовать в выборах 2024 года наравне с республиканцами и демократами во всех 50 штатах. Ее стартовый бюджет составляет $5 миллионов.



По мнению основателей Forward, сегодня "рекордное число американцев" ждут создания нового политического движения в противовес расколотому обществу. Политики рассчитывают, что партия станет жизнеспособной альтернативой доминирующим в США Демократической и Республиканской партиям. Целями политического объединения является обновление "процветающей экономики" и предоставление американцам большей уверенности в работе правительства.

Reuters отмечает, что пока неясно, сможет ли такая инициатива оказать влияние на двухпартийную политическую систему США и поддержат ли эту идею американцы.

Попыток создать в США третью партию было много. Самые известные примеры - прогрессивная партия Теодора Рузвельта в начале ХХ века и реформистская партия, которую пытался основать Росс Перо в 1990-е годы.

И сейчас в Америке есть третьи, или малые, партии, их около 40. Правда, все они маргинальные: партия "Зеленых", Либертарианская партия, Конституционная партия. Они представлены только на низовом социальном уровне или в отдельных конгрессах отдельных штатов.

Между тем на днях бывший вице-президент США при Билле Клинтоне и член Демократической партии Альберт Гор заявил, что деньги и лоббисты играют в управлении страной слишком большую роль. А демократия фактически сломана.

Ранее "Страна" сообщала, что в рядах демократов завелся оппозиционер, выступающий против всех инициатив президента США в Конгрессе.