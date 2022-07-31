В Николаеве во время обстрелов 31 июля погиб известный бизнесмен, герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Он был отцом народного депутата Украины VIII созыва и совладельца "Ниублона" Андрея Вадатурского.

Об этом сообщал в своем Телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

"Этой ночью в результате обстрела Николаева погиб герой Украины, владелец одной из крупнейших компаний Украины "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга. Мои соболезнования семье… С их сыном Андреем вместе работали в Верховной Раде прошлого созыва…" - сказано в записи.

Правда, спустя несколько минут Гончаренко по неизвестным причинам удалил этот пост.

Источники "Страны" в окружении крупного украинского агробизнесмена подтвердили информацию о его гибели.

"Ракета прилетела прямо в дом. У него не было шансов. Он был очень упёртый и сидел в Николаеве до последнего. Хотя по возрасту у него были возможности уехать за границу", - сказал "Стране" знакомый Вадатурского.

О смерти Вадатурского написал в Телеграм и нардеп Максим Бужанский.

"Я не был знаком с Вадатурским, но этот очень богатый человек, по возрасту никак не подпадавший под мобилизацию, мог спокойной сидеть в Ницце и наблюдать события оттуда. А погиб вместе с супругой в Николаеве, точно так же, как и обычные николаевцы, которых Россия убивает там каждый день", - сообщил Бужанский.

В рейтинге ста крупнейших украинских бизнесменов 2020 года от "Форбс" Вадатурский занял 15-е место с капиталом в 450 миллионов долларов.

Ранее "Страна" писала о заявлении мэра Николаева Александра Сенкевича, что сегодняшний обстрел был самым сильным за все время войны.

Война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

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В этот день к югу от Бахмута россияне штурмовали Вершину и Травневое. Бои продолжались у Зайцево. Также противник вошел в Семигорье и закрепляется на его окраинах. На юге противостояние характеризовалось больше взаимными обстрелами.

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