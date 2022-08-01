Елисейский дворец прокомментировал сегодняшний телефонный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона с Владимиром Зеленским.

Пресс-служба французского лидера сообщила, что Макрон назвал обстрел Еленовки, где погибли украинские военнопленные, "бойней, учиненной российскими вооруженными силами в Еленовке".

Президент Франции также "подтвердил свою поддержку украинского народа и его сопротивления" и рассказал об итогах своего визита в Африку.

Ранее "Страна" приводила пресс-релиз Офиса президента Украины о его разговоре с Макроном, который длился полтора часа.

Также мы публиковали совместное заявление СБУ ВСУ, ГУР Минобороны и омбудсмена о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке. По мнению ведомств, инцидент является "циничным террористическим актом Российской Федерации, военной провокацией и классической false flag operation, цель которого - сокрытие военных преступлений, дискредитация ВСУ".