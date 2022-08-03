В министерстве обороны России подтвердили вчерашний удар по Львовской области. Об этом сообщают российские СМИ.

Там утверждают, что ракетами большой дальности с воздуха была "уничтожена база хранения с поступившим из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства" в районе Радехова Львовской области.

Напомним, вчера вечером Воздушное командование "Юг" сообщило, что ПВО сбило семь из восьми российских крылатых ракет, которые выпустили по Украине из района Каспийского моря около 17:00.

При этом сообщалось, что одна ракета попала в цель во Львовской области – поразила зенитный ракетный комплекс.

Позже губернатор Львовской области Максим Козицкий сообщил, что на территории военного объекта в Червоноградском районе Львовской области произошло два взрыва.

Напомним, война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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