В "ДНР" заявили о пятерых погибших и шестерых раненых в результате ударов по центру Донецка
В четверг, 4 августа, в Донецке сообщили о жертвах в результате утренних ударов по центру, когда под огонь попали гостиница "Донбасс палас" и драмтеатр.
По предварительным данным, 5 мирных жителей погибли, еще 6 ранены. Об этом заявляют в т.н. "ДНР".
Российские СМИ публикуют кадры последствий обстрела города. Видео 18+:
Напомним, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к обстрелам Донецка.
Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.