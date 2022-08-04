Россия намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на трех направлениях, для того чтобы "создать иллюзию массированного наступления" и посадить Киев за стол переговоров.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.

Он считает, что противник намерен оттянуть силы украинской армии с юга на Харьковское и Донецкое направления.

Также РФ стягивает на Криворожское направление все воздушно-десантные войска, которые у них есть на территории Украины.

"Это попытка российского командования создать иллюзию массированного наступления. Они пытаются повторить что-то вроде 24 февраля, когда с четырех направлений они заходили в Украину", - говорит Жданов.

По его мнению, цель - посадить Украину за стол переговоров.

Напомним, вчера Вилкул подтвердил накапливание сил россиян на Криворожском направлении и рассказал о подготовке города.

Также сообщалось, что происходит на херсонском направлении.

Тем временем война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.