РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на трех направлениях - эксперт
Россия намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на трех направлениях, для того чтобы "создать иллюзию массированного наступления" и посадить Киев за стол переговоров.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.
Он считает, что противник намерен оттянуть силы украинской армии с юга на Харьковское и Донецкое направления.
Также РФ стягивает на Криворожское направление все воздушно-десантные войска, которые у них есть на территории Украины.
"Это попытка российского командования создать иллюзию массированного наступления. Они пытаются повторить что-то вроде 24 февраля, когда с четырех направлений они заходили в Украину", - говорит Жданов.
По его мнению, цель - посадить Украину за стол переговоров.
Напомним, вчера Вилкул подтвердил накапливание сил россиян на Криворожском направлении и рассказал о подготовке города.
Также сообщалось, что происходит на херсонском направлении.
Тем временем война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.
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