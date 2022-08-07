В воскресенье, 7 августа, в Донецке было обстреляно автотранспортное предприятие "Донгортех" (автобусный парк), расположенное на стыке микрорайонов Петровка и Текстильщик.

По информации местных "властей", пострадало трое местных жителей. Мужчина 45 лет - охранник предприятия - убит, еще трое получили ранения.

Напомним, вчера донецкие телеграм-каналы писали о новом ударе по району донецкого железнодорожного вокзала, который был охвачен огнем после обстрелов 5 августа. Также писали о мощном прилете в Макеевке рядом с Донецком.

Война в Украине продолжается уже 165-й день. "Страна" следит за происходящим 7 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 164-го дня войны. В Донецкой области продолжается наступление на Бахмут. Военные РФ пытаются прорваться в районе Авдеевки и Песок

Британская разведка считает, что война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта на юго-западе - от Запорожья до Херсона.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о взаимоотношениях Запада и украинской власти на фоне сообщений об ухудшении отношений между Вашингтоном и Киевом.