Международная федерация футбола (УЕФА) приняла решение перенести дату начала Чемпионата мира Мундиаль, запланированного на конец 2022 года в Катаре.



Об этом сообщает The Athletic.



Чемпионат мира по футболу 2022 начнется днем раньше. То есть, не 21 ноября, как было запланировано изначально, а 20-го.

Такое решение УЕФА обусловлено желанием хозяев турнира катарцев сыграть в матче-открытии, как это и было согласовано в 2006 году.



Изначально планировалось, что Чемпионат мира в 2022 году будут открывать сборные Сенегала и Нидерландов. Сейчас же известно, что на поле в день открытия выйдут команды Катара и Эквадора. Все изменения должны согласовать в бюро совета УЕФА.



Время стартового свистка арбитра Мундиаля запланировано на 18.00 по Киеву. Финал ЧМ закончится 18 декабря.



Как известно, сборная Украины не будет принимать участие в Чемпионате мира по футболу 2022 из-за поражения в финале европейской квалификации.



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Также мы рассказывали о том, как УЕФА оштрафовал "Фенербахче" за кричалку турецких болельщиков "Владимир Путин" в матче с "Динамо". "Фенербахче" был оштрафован на 50 тысяч евро за поведение фанатов, которые скандировали имя Владимира Путина после гола в их ворота со стороны киевского "Динамо" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.