Весь руководящий состав российских оккупационных войск на юге Украины перемещается на левый берег Днепра. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram.

"Весь руководящий состав перемещается за Днепр", - написал Ким.

Ранее Виталий Ким и генерал Дмитрий Марченко, который занимается обороной области, анонсировали в ближайшие время "определенные результаты" и пообещали рассказать о них.

Напомним, сегодня в оккупированных городах юга Украины раздаются громкие взрывы. Под обстрел попали захваченные Россией Мариуполь, Мелитополь и восток Херсонской области.

Также "Страна" писала, как 10 августа Вооруженные силы Украины повредили Каховский мост в Херсонской области, который был последней транспортной артерией для оккупантов. Теперь россияне не могут перевозить оружие и технику через Днепр в Херсонской области в достаточном количестве. Ранее ВСУ удачно вывели из строя еще два моста в этом районе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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