Ночью 15 августа в Славянске под обстрел попали два микрорайона.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

В том числе от обстрелов пострадал центр с многоэтажной застройкой. Пострадавших в результате удара нет, сообщил мэр города.

На видео видны последствия - воронка от попадания, выбитые окна и вырванные взрывной волной балконы.

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко