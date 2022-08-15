Огромные воронки и сорванные балконы. Ночью в Славянске под удар попали два микрорайона
Ночью 15 августа в Славянске под обстрел попали два микрорайона.
Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.
В том числе от обстрелов пострадал центр с многоэтажной застройкой. Пострадавших в результате удара нет, сообщил мэр города.
На видео видны последствия - воронка от попадания, выбитые окна и вырванные взрывной волной балконы.
Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.
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