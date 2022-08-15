Во вторник, 16 августа, всю Украину будут пересекать полосы дождей с грозами.

Об этом сообщила в своем Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, выделить завтра область, где будет совсем сухо и солнечно на протяжении суток, трудно. В Украине будет преобладать влажная воздушная масса с периодическими грозовыми дождями.

Распределение температуры воздуха останется без изменений с понедельника: в восточной части будет жарко, до +30...+34 градусов Цельсия, в на остальной территории ожидается +24...+28 градусов.

В Киеве 16 августа будет не жарко, +24...+25 градусов. Временами дождь, гроза.

Диденко призвала не сетовать на дождь, как и на жару, потому что по-настоящему мы их оценим где-то в ноябре. В общем, пусть лето буйствует, как хочет.

Ранее "Страна" писала, что на выходных температура в Украине доходила до +40 градусов. При этом в некоторых регионах было +10.

Мы также рассказывали, что уровень воды в европейских реках достиг небывало низкого уровня из-за засухи. Подтверждением этому стало появление "голодных камней" в Чехии, Нидерландах и Германии.