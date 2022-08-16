Во вторник, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение. Главное в вечернем обращении президента:

Намекнул, что Украина имеет отношение к взрывам в Крыму, призвав украинцев не находиться вблизи баз и складов армии РФ. Поблагодарил украинских граждан на неконтролируемых территорий, которые помогают уничтожать войска и технику РФ. По его мнению, РФ ждет, пока мир устанет поддерживать Украину, а потому задача ВСУ - сделать так, чтобы устала Россия. Сообщил о разговорах с президентом Франции и премьером Дании, а также с президентом Замбии. Рассказал о пребывании в Киеве экс-генсека ООН и экс-президента Колумбии, о разговоре с ними относительно гарантий для Украины. Сообщил о жестоких боях на Донбассе, где ВСУ сдерживают противника.

Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

Вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко