В ночь с 17 на 18 августа россияне трижды обстреляли Днепропетровскую область. Пострадали два района - Криворожский и Никопольский.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

По его словам, дважды армия РФ накрыла огнем Никопольский район. В Никополе зафиксировано прилеты 14 снарядов из ствольной артиллерии. Ранения получила 57-летняя женщина. Она доставлена в больницу. В городе повреждены 15 частных домов, школа, авто, магазин и храм.

Обстрелами задело несколько газопроводов и линий электропередач. На месте работают аварийные бригады.

В Криворожском районе россияне обстреляли из "Ураганов" Апостоловскую громаду. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Большой Костромке Зеленодольской громады электрики чинят поврежденную линию. До тысячи человек там остаются без света из-за вражеского удара, нанесенного накануне вечером.

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.