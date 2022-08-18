Последствия российского обстрела. Фото: Валентин Резниченко в Telegram

В ночь с 17 на 18 августа россияне трижды обстреляли Днепропетровскую область. Пострадали два района - Криворожский и Никопольский. 

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко. 

По его словам, дважды армия РФ накрыла огнем Никопольский район. В Никополе зафиксировано прилеты 14 снарядов из ствольной артиллерии. Ранения получила 57-летняя женщина. Она доставлена в больницу. В городе повреждены 15 частных домов, школа, авто, магазин и храм. 

Обстрелами задело несколько газопроводов и линий электропередач. На месте работают аварийные бригады. 

В Криворожском районе россияне обстреляли из "Ураганов" Апостоловскую громаду. Обошлось без разрушений и пострадавших. 

В Большой Костромке Зеленодольской громады электрики чинят поврежденную линию. До тысячи человек там остаются без света из-за вражеского удара, нанесенного накануне вечером. 

Обстрел Днепропетровщины. Фото Резниченко

Обстрел Днепропетровщины. Фото Резниченко

Обстрел Днепропетровщины. Фото Резниченко

Обстрел Днепропетровщины. Фото Резниченко

Обстрел Днепропетровщины. Фото Резниченко

Обстрел Днепропетровщины. Фото Резниченко

Обстрел Днепропетровщины. Фото Резниченко

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.

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